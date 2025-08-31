Gemlik Beşiktaşlılar Derneği Geleneksel Kahvaltı Etkinliğini Gerçekleştirdi

Gemlik Beşiktaşlılar Derneği, dernek başkanı Durmuş Ergül ve dernek üyeleri geleneksel kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Gemlik Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Durmuş Ergül, dernek üyeleri ve aileleriyle taraftarlar bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe; Bursa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Serhan Şalk, Yalova Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Eyüp Kurtul ile dernek üyeleri de katıldı.

Kalabalık bir davetli grubunun katıldığı kahvaltı, Beşiktaş marşlarının eşliğinde düzenlenen eğlence programı ile sona erdi. - İSTANBUL