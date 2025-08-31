Gemlik Beşiktaşlılar Derneği Geleneksel Kahvaltı Etkinliğini Gerçekleştirdi

Gemlik Beşiktaşlılar Derneği Geleneksel Kahvaltı Etkinliğini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Beşiktaşlılar Derneği, dernek başkanı Durmuş Ergül ve üyeleri ile birlikte geleneksel kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Bursa ve Yalova Beşiktaşlılar Derneği başkanları da katıldı.

Gemlik Beşiktaşlılar Derneği, dernek başkanı Durmuş Ergül ve dernek üyeleri geleneksel kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Gemlik Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Durmuş Ergül, dernek üyeleri ve aileleriyle taraftarlar bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe; Bursa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Serhan Şalk, Yalova Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Eyüp Kurtul ile dernek üyeleri de katıldı.

Kalabalık bir davetli grubunun katıldığı kahvaltı, Beşiktaş marşlarının eşliğinde düzenlenen eğlence programı ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Emeklinin gözü promosyonda! Bankalar yarın resmen duyuracak

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Yarın resmen duyurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer

Beşiktaş'a istediği 3 transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.