'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Şaş, sporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu için çarpıcı sözler sarf etti.

'' KENDİNE GEL!''

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in performansını yorumlayan Hasan Şaş, "Davinson Sanchez bir kendine gel. Kendine geleceksin. Sen geçen seneki Davinson Sanchez değilsin, özellikle hava toplarında değilsin. Galatasaray'ın Trabzon'dan yediği golü tekrar bir incelesinler. Sana Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar mesafe tanımazlar bile.'' dedi.

''O KADAR ŞEYİ SANA SUNMAZLAR''

Sözlerine devam eden Şaş, ''Öyle çizgi savunma yapacaksın, oradan pasla çıkacaksın... O kadar şeyi sana sunmazlar. Eğer hedef oysa, Türkiye Ligi ise veya Türkiye'de bir Türkiye Kupası'ysa bu çok böyle fark etmiyor. Ama bir Sanchez'in bir kendine gelmesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

''BÜLENT ABİYE HAKSIZLIK YAPTIM''

Aklımda da hep bu var acaba kötülük mü iyilik mi ettim? Geçen sene Davinson Sanchez'i gelmiş geçmiş en iyi stoperi diye söyledim. Bülent abiye haksızlık yaptım ben. Gerçekten öyle bir futbol oynuyordu ki Sanchez... Şimdi sen yoksun ama. Ligin ilk yarısı itibarıyla yoksun. Bu maçta da yedirdiğin gole bak.