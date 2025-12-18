Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Alexander Sörloth oldu. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için somut adımlar attığı öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Kış transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki Alexander Sörloth'un menajeriyle resmi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre, yapılan görüşmede Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

ATLETICO MADRID SATIŞA AÇIK

Atletico Madrid'in, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında Norveçli golcüyle yollarını ayırmaya hazır olduğu aktarıldı. LaLiga temsilcisinin, Sörloth transferi için talep ettiği bonservis bedeli de netleşti.

BONSERVİS BEDELİ 35 MİLYON EURO

Habere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth için kapıyı 35 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

EN-NESYRI PLANI

Sarı-lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'nin olası satışından elde edilecek gelirle Sörloth transferini finanse etmeyi planladığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta görev aldı. Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.