Haberler

Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, forvet takviyesi yapmayı planlıyor ve bir numaralı hedef Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth. Oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edilirken, Atletico Madrid'in, iyi bir teklif gelmesi durumunda Sörloth'la yollarını ayırabileceği ve bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirlediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri'nin olası satışından elde edilecek gelirle Sörloth transferini finanse etmeyi planladığı belirtildi.

  • Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth transferi için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.
  • Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı.
  • Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin satışından elde edilecek gelirle Sörloth transferini finanse etmeyi planlıyor.

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Alexander Sörloth oldu. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için somut adımlar attığı öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Kış transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki Alexander Sörloth'un menajeriyle resmi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre, yapılan görüşmede Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

ATLETICO MADRID SATIŞA AÇIK

Atletico Madrid'in, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında Norveçli golcüyle yollarını ayırmaya hazır olduğu aktarıldı. LaLiga temsilcisinin, Sörloth transferi için talep ettiği bonservis bedeli de netleşti.

BONSERVİS BEDELİ 35 MİLYON EURO

Habere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth için kapıyı 35 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

EN-NESYRI PLANI

Sarı-lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'nin olası satışından elde edilecek gelirle Sörloth transferini finanse etmeyi planladığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta görev aldı. Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Kaza yaptıktan sonra alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi öldü, taşınan anguslar otobana yayıldı

Alevlere teslim olan tırdaki taşınan anguslar yola saçıldı
7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş

7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
title