Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu
Fenerbahçe, forvet takviyesi yapmayı planlıyor ve bir numaralı hedef Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth. Oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edilirken, Atletico Madrid'in, iyi bir teklif gelmesi durumunda Sörloth'la yollarını ayırabileceği ve bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirlediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri'nin olası satışından elde edilecek gelirle Sörloth transferini finanse etmeyi planladığı belirtildi.
- Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth transferi için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.
- Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı.
- Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin satışından elde edilecek gelirle Sörloth transferini finanse etmeyi planlıyor.
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Alexander Sörloth oldu. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için somut adımlar attığı öğrenildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Kış transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki Alexander Sörloth'un menajeriyle resmi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre, yapılan görüşmede Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
ATLETICO MADRID SATIŞA AÇIK
Atletico Madrid'in, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında Norveçli golcüyle yollarını ayırmaya hazır olduğu aktarıldı. LaLiga temsilcisinin, Sörloth transferi için talep ettiği bonservis bedeli de netleşti.
BONSERVİS BEDELİ 35 MİLYON EURO
Habere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth için kapıyı 35 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.
EN-NESYRI PLANI
Sarı-lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'nin olası satışından elde edilecek gelirle Sörloth transferini finanse etmeyi planladığı kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta görev aldı. Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.