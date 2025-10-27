Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı Denizli'ye Geliyor

Güncelleme:
Geleneksel oyunları tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkan Geleneksel Oyunlar Tırı, 29 Ekim Çarşamba günü Denizli'de gerçekleşecek etkinlikle çocuklar ve yetişkinlere eğlenceli anlar sunacak.

Geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla farklı illeri gezen "Geleneksel Oyunlar Tırı" Denizli'ye geliyor. 7'den 70'e tüm Denizlililer, 29 Ekim Çarşamba günü 12.00-17.00 saatleri arası gerçekleşecek şenlikte geleneksel oyunları oynama fırsatı bulacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun birbirinden eğlenceli oyunları barındıran Geleneksel Oyunlar Tırı bir kez daha yollara düştü. Gittiği şehirlerde çocukların, gençlerin ve geçmişin unutulmaz günlerine bir kere daha tanık olmak isteyen yetişkinlerin ilgi odağı olan Geleneksel Oyunlar Tırı rotasını bu kez Denizli'ye çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Birliği'nin de desteklediği proje kapsamında; 29 Ekim Çarşamba günü Denizli Forum Çamlık AVM önünde Geleneksel Oyunlar Tırı Denizlililerle buluşacak.

Aralarında Denizli'nin de olduğu 14 ili ziyaret edecek

Ankara'dan yola çıkan Geleneksel Oyunlar Tırı, Anadolu'yu karış karış dolaşarak mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, oniki taş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır kültürümüzün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor. Anadolu'yu karış karış gezen Geleneksel Oyunlar Tırı, yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine vesile olurken, geleneksel kültürümüzün ne denli zengin olduğuna ve bu zenginliğin nesiller boyu yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor. 29 Ekim Çarşamba günü 12: 00-17: 00 saatleri arasında Forum Çamlık Avm Önünde gerçekleşecek şenliğe tüm Denizlililer davet edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
