Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı Aydın'da Çocukları Buluşturdu

Geleneksel Oyunlar Tırı Aydın'da Çocukları Buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Oyunlar Tırı' etkinliği, çocukları geleneksel oyunlarla buluşturdu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlik, kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik bir adım olarak dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geleneksel oyunlarla buluşturdu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 63'üncüsü gerçekleştirildi.

Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Meydanda oluşturulan parkurda yer alan mangala, mas güreşi, çemberbaz, 12 taş, halat çekme, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Oyun Tırı Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, oyun tırının ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Tır dolusu mutluğu 81 ile ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Yaşar, "Kültürel mirasımız olan bu oyunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.