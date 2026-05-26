Geleneksel Oyunlar Tırı, Almanya'da çocuklarla buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun (GSDF) Geleneksel Oyunlar Tırı, Almanya'nın Nürnberg kentinde çocuklarla buluştu.

GSDF ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Geleneksel Oyunlar Tırı, Fransa, Belçika, Avusturya'da ve Almanya'da toplam 10 ayrı noktada çocuklara tarihi oyunları tanıttı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, projeye ilişkin açıklamasında, "Anadolu'nun her köşesinde binlerce çocuğumuzun yüzünde tebessüm olan GSDF Geleneksel Oyunlar Tırımız, şimdi Avrupa yollarında. Mangala'dan mas güreşine, halat çekmeden aşık atmaya kadar kültürümüzün izlerini taşıyan oyunlarımızı Avrupa'nın parklarında, meydanlarında çocuklarla buluşturduk. Geleneksel Oyunlar Tırı, çocukları ve aileleri kadim kültürümüzün neşesiyle buluşturmaya devam ediyor. Kültürümüzü birlikte yaşamak, oyunla kardeşliği büyütmek için gittik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
