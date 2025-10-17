Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı 14 Şehri Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 'Geleneksel Oyunlar Tırı' ile 20 Ekim'den itibaren Düzce'den başlayarak 14 ili ziyaret edecek. Proje, gençler ve yetişkinler için geleneksel oyunları tanıtmayı amaçlıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı", 20 Ekim'de Düzce'den başlayarak 14 ili ziyaret edecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, geleneksel oyunları tanıtmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla daha önce de Türkiye'nin farklı kentlerini dolaşan tır, bu sefer Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'a uğrayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Birliğinin de desteklediği proje kapsamında çocuklar, gençler ve nostalji yaşamak isteyen yetişkinler, geleneksel oyunları deneyimleyecek, sahne şovlarının da aralarında bulunduğu birçok aktiviteye katılabilecek.

Geleneksel Oyunlar Tırı, 20 Ekim'de Düzce, 21 Ekim'de Sakarya, 22 Ekim'de Kocaeli, 23 Ekim'de Yalova, 24 Ekim'de Bursa, 27 Ekim'de Kütahya, 28 Ekim'de Uşak, 29 Ekim'de Denizli, 30 Ekim'de Burdur, 31 Ekim'de Isparta, 3 Kasım'da Konya, 4 Kasım'da Karaman, 5 Kasım'da Niğde, 6 Kasım'da da Aksaray'daki vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
