Geleneksel Oyun Şöleni Van'da Başlıyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu; çocuklar, gençler ve nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferine bir kere daha tanık olmak isteyen yetişkinler için harika bir organizasyona imza atmak üzere Van'a geliyor.

Birbirinden eğlenceli geleneksel oyunları, bünyesinde barındırdığı oyun tırıyla geçtiğimiz aylarda başta 6 Şubat depreminin etkilediği şehirleri sonrasında ise çeşitli illeri dolaşarak çocuklar için oyun şenlikleri düzenleyen Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, unutulmaz bir oyun şöleni yaşatmak için bu kez rotayı Van'a çevirerek Van halkıyla kucaklaşacak. Ankara'dan yola çıkan oyun tırı, Anadolu'yu karış karış dolaşarak mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır kültürümüzün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

"Yarınımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe, anne-babaların hatıralarına konuk olmaya geliyoruz" sloganıyla şimdiye kadar gittiği her şehirde gençler ve çocuklar tarafında sevgi ve heyecanla karşılanan oyun tırı, yüz binlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine vesile olurken, öte yandan geleneksel kültürümüzün ne denli zengin olduğuna ve bu zenginliğin nesiller boyu yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor.

"Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz" diyen Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus; ebeveynlerin nostaljik bir yolculuğa çıkması, çocukların ise unutamayacakları güzel bir oyun şöleni yaşamaları için bütün Van halkını bu güzel şenliğe davet ederek geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımak adına 3 Eylül 2025 günü 18.00 - 22.00 saatleri arasında bütün Van halkını Edremit Kent Meydanı'na buluşmaya davet etti. - VAN