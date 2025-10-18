Geleneksel Okçuluk Kültürünü Yaşatmak İçin Çalışıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ercan Kara, 4 yıl önce katıldığı kursta antrenörlük belgesi alıp ilçede esnaflık yaptığı iş yerinin deposundan dönüştürdüğü antrenman salonunda geleneksel okçuluğu gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor.

Kara, 13 yaşında amatör ruhla başladığı okçuluğu adeta gönül verdi. İstanbul'da çeşitli firmalarda yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2009 yılında emekli olan Kara, geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere aktarmak için kulüp kurma çalışmalarına başladı.

Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığının 1. ve 2. kademe antrenörlük sınavlarına 60 yaşında katılarak belgelerini alan Kara, daha sonra yaşamını sürdürdüğü eşinin memleketi olan 20 bin nüfuslu Sivrihisar ilçesinde esnaflık yaptığı iş yerinin 90 metrekarelik deposundan dönüştürdüğü antrenman salonunda 2023 yılında Yeni Osmanlılar Evlad-ı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Spor Kulübünü kurdu.

Kulübün başkanlığını yapan Kara, yaklaşık 20 sporcusuyla Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle resmi müsabakalara katılarak geleneksel Türk okçuluk kültürünün ilçede yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

"Bir kültürü yaşatmak istiyoruz"

Ercan Kara, AA muhabirine, okçuluğun Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Okçuluğun hem milli hem de manevi değerleri, içinde barındıran bir spor dalı olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:

"Bu kulübü, sadece spor yapmak için değil, bir kültürü yaşatmak için kurduk. Daha profesyonel olabilmek için 60 yaşında tekrar eğitim hayatına dönerek çeşitli belgeler aldım ve kulüp açma yetkisine ulaştım. Çok mutluyum."

Kara, çocukluğundan beri ilgilendiği okçuluğa 2009'da emekli olduktan sonra yoğunlaştığını ve aldığı antrenörlük belgeleriyle bu sporu genç kuşaklara öğretmek için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

Kulübün Sivrihisar'da önemli bir sosyal boşluğu doldurduğunu ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"İlçemizde maalesef çocuk, genç ve yetişkinlerin vakit geçirebileceği alan çok az. Bu nedenle bu kulüp 5 yaşındaki torunumdan, bastonuyla yürüyüp gelebilecek her üyeye açık. Yeter ki topluma fayda sağlayabilelim."

Turnuva düzenlemeye hazırlanıyorlar

Katıldığı turnuvalarda Türkiye birinciliği ve ikinciliği gibi başarılar elde eden Kara, gelecek yıl Sivrihisar'da geleneksel Türk okçuluğu turnuvası düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "Yarışmada Sivrihisar'da doğmuş önemli kişiliklerden Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca ile İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'i anmak istiyoruz. Puta atışlarını Nasreddin Hoca'ya, menzil atışlarını ise Kadı Hızır'a ithaf etmeyi planlıyoruz. Bunun için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Kulübün en genç üyesi 12 yaşındaki Turgay Yiğit Tokmak da ok atmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, arkadaşlarına da keyif alarak yaptığı bu sporu tavsiye ettiğini anlattı.

Kulüp üyelerinden Hayri Kocamanoğlu ise 2021'den bu yana Ercan Kara ile çalıştıklarına değinerek, "Düzenli antrenman alanımız var. Hedefimiz daha fazla derece elde etmek. Okçuluk sadece fiziksel değil, ruhsal bir denge de sağlıyor." dedi.

Sporculardan Recep Esin de kulübün ilçeye büyük bir hareketlilik kazandırdığını dile getirerek, "Kendi imkanlarımızla başladık, şimdi turnuvalara daha düzenli hazırlanıyoruz. Samsun, Kayseri, Bursa gibi illerde yarıştık. Hedefimiz daha çok kişiye ulaşmak." ifadelerini kullandı.