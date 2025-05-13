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Geleneksel Güreş Ligi 16 Mayıs'ta Başlıyor

Geleneksel Güreş Ligi 16 Mayıs'ta Başlıyor
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yeni sezonun detaylarını açıkladı. 16 Mayıs'ta Manavgat'ta başlayacak lig, üç etapta gerçekleştirilecek ve Kırkpınar'a giden yolda önemli bir aşama olacak.

TÜRKİYE Geleneksel Güreş Ligi, 16 Mayıs Cuma günü Manavgat'ta başlayacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, D-Smart'ta yayınlanan "Haftanın konuğu" programında Faik Gürses'in sorularını yanıtlarken yeni sezonla ilgili bilgiler de verdi. Başkan Türkiş, "Aslında sezonumuz başladı fakat CW Enerji Ligi anlamında sezonumuz önümüzdeki Cuma günü Manavgat'ta start alıyor. Bazı boylarda birkaç tur güreşler yapılacak. Lig müsabakaları önceden iki gündü şimdi üç güne çıkarma kararı aldık çünkü öbür türlü büyük karmaşa oluyordu. Böyle çok rahatladı. 2025 Yılı'nın Kırkpınar'ına gelmeden önce üç etabımız var. Bunlar Manavgat, Şahinbey ve Sekapark. Bu üç etap sonunda bir normal puanlama olacak, bir de geçen sene ilk 32'ye girmiş sporcularımızın hariç tutulduğu bir puanlama sistemi olacak. Yapılacak puanlamanın sonunda, 32 kişinin hariç tutulduğu puanlamada ilk sekize girenler, ilave olan sekiz kişinin belirlenmesini sağlayacak. Artık Kırkpınar'a gelirken bir ön eleme yükü kalmamış olacak" diye konuştu.

'SPORCULARIMIZIN DOPİNG KULLANDIĞINA ASLA İTİBAR ETMİYORUZ'

Sporcuların birçoğunın doping kullandığına dair gelen söylentilere de değinen İbrahim Türkiş şöyle devam etti:

"Biz tabii ki asla buna itibar etmiyoruz ve bunun doğru olduğuna inanmak da istemiyoruz. Ama hem sporcularımızı aklamak hem de bu yanlışı yapan varsa onları ayıklamak anlamında dedik ki; Biz Olimpik sporlarda kullanılan havuz sistemini önce bizim en önemli, en çok göz önünde bulunan Başpehlivanlıktan başlatalım dedik. Bu sene şunu yapmaya çalışıyoruz. Planlamasını henüz bitiremedik. İlk defa Karakucak Minikler Ligi yapmaya çalışıyoruz. Sadece miniklerden oluşan bir organizasyon olduğu için ve büyükler olmayacağı için daha sağlıklı bir ortam oluşacak. Diyoruz ki oraya yağlı güreş yapan çocuklarımız da katılsın. Bunu yaptığımız takdirde çocuklarımız beş organizasyona katılmış olacak."

MEHMET ÇELİK: KIRKPINAR'A GİDİLECEK BİLETLERIN YOLU YAĞLI GÜREŞ LİGİ'NİN ETAPLARINDAN GEÇECEK

T.G.G.F. Yayın Kurulu Başkan Vekili Mehmet Çelik ise "İlk etap çok önemli. Ayın 16'sında ufak bir güreşin dışında sezonumuz Kumlucayla başlangıç yaptı. Sonrasında Karadeniz'e yayıldık. Geçtiğimiz hafta da çok güzel güreşler oldu. Kırkpınar'a gidilecek biletlerin yolu CW Enerji Yağlı güreş Ligi'nin etaplarından geçecek. Kırkpınar'ın ilk etabı Manavgat'ta başlayacak. Sonrasında Gaziantep'in en büyük ilçesi Şahinbey'de devam edecek. Şahinbey Belediye Başkanı Sn. Mehmet Tahmazoğlu bu sene geleneksel sporların her alanını görebileceğimiz muazzam bir alan yaptı. Üçüncü ayağı Altın Kemer ismiyle İzmit Sekapark'ta gerçekleşecek. İlk üç çok önemli çünkü 32'nin dışında kalan ilk sekiz burda belli olacak. 40 pehlivan belli olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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