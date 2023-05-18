Geleneksel futbol turnuvasının şampiyonu onlar oldu

Gölcük Belediyesi 22. Geleneksel Futbol Şöleni'nde Körfez Arena'yı 3-0 yenen Azat İnşaat şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi'nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 22. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 futbol tutkunu mücadele etti. Değirmendere Stadı'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Körfez Arena'yı 3-0 yenen Azat İnşaat şampiyon oldu. Şampiyon takım, kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Centilmence geçen turnuvaya katılan hemşehrilerimizden kurulu 16 takım 192 sporcuyu gönülden tebrik ediyor, organizasyonda görev alan hakemlere, spor birimi personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ