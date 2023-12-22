SPOR Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK ( Antalya ), (DHA)- Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası'na Regnum Ankara, Regnum Bodrum, Taurus, Kemer, İstanbul, Ankara ve Bodrum golf kulüplerinden 84 golfçü katıldı. Regnum Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, "Ben 19- 20 senedir golf oynuyorum. ve golfte bir ilki yapmak istedim. Bunu da Kaya Çilingiroğlu babasının adına yapmıştı. Tabii ki imkanlar nedeniyle bir defa, iki defa yaptı. Ondan sonra yapamadı. Ben de 'Sahalarımız var. İmkanımız var. Bu turnuvayı devam ettirelim' dedim. Başlattık ve dokuzuncusunu yapıyoruz. Çocuklara da vasiyetim. Bu turnuva bu golf sahaları bizde olduğu sürece çocuklarım da, torunlarım da devam ettirmesi için onlara vasiyetim var. Golf sporu iyi bir spor. Bu sporu devam ettirmek bizim de görevimiz" dedi.

Turnuvada oynayanların arkadaşları ve dostları olduğunu aktaran Fikret Öztürk, "Onun için kendi kulüp ismi olsa da başka bir kulüp ismi olsa da benim için fark etmiyor. Hangisi iyi oynuyorsa o kazansın diyorum. Tabii ki saha olduğu için biri Bodrum'da sahanın oyuncuları. Öbürü Ankara'daki sahamızın oyuncuları oldu. Onlar kendileri olarak katılıyor. Ama benim için fark eden herhangi bir şey yok. Yani hangi kulüp kazanırsa, kim iyi oynuyorsa, amacımız maalesef yani Türkiye'de golf oldukça geride. Diğer yandan futbola benzetecek olursak, üçüncü lig oyuncumuz yok. O açıdan inşallah golf de gelişir ama burada gelişmeden ziyade benim bütün kulüp arkadaşlarıyla birlikte belli bir yaşın üzerinde zaten 25 altında oynatmıyoruz. Bir dostluk oluşsun. Davetimiz üzerine her sene bir defa yapılıyor ve çok da çekişmeli oluyor. Bütün kulüpler de ona göre kendisini hazırlıyor. Bu vesileyle iyi oynayan kazansın diyorum. 7 takım oynuyor. Ama katılan 12 takım elemeler neticesinde 7 takım çıkıyor. Biz bu çıkan kaç takım katılırsak katılsın, kendine güvenen kulüpler katılsın" diye konuştu. (DHA)