Haberler

Engelsiz Dalış Kampı Erdek'te Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Eti Maden işbirliğiyle düzenlenen 5. Engelsiz Dalış Kampı, Erdek'te özel gereksinimli bireylerin dalış eğitimi ve 30 Ağustos'ta deniz altında Türk bayrağı açılmasıyla gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 5. Geleneksel Engelsiz Dalış Kampı, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kamp kapsamında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Engelli Dalış Eğitimi Programı'nda eğitim alan kursiyerler dalış yaptı.

Erdek Dalış Kulübü'ndeki etkinlikte kursiyerler, akademisyen ve dalış eğitmenlerinin gözetiminde suya indi. Özel gereksinimli bireylerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların da katıldığı dalışta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla deniz altında Türk bayrağı açıldı.

Kamp kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere TSSF engelli dalıcı brövesi ve sertifikaları verildi.

Etkinliğe Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah Altınok ile kursiyerler, aileleri, eğitmenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli uzmandan, Türk ordusu için dikkat çeken uyarı: Hafife almayın

Bu kez uyarı içeriden geldi: Türk ordusunu hafife alma
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

Milyonların yolunu gözlediği isim geliyor
Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş
2 kişi hayatını kaybetmişti! İETT kazasında bir sürücü gözaltına alındı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ! İETT KAZASINDA YENİ GELİŞME
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!