Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve ekibi, seçim iletişimi için kullandıkları X, Instagram ve Tiktok hesaplarını kapattı. Gelecekte başkanlığa yeniden aday olacağı iddia edilen Ali Koç'un bu eylemi taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.
- Ali Koç, Eylül ayındaki Fenerbahçe başkanlık seçimini Sadettin Saran'a kaybetti.
- Ali Koç ve ekibi, seçim için kullanılan X, Instagram ve TikTok hesaplarını kapattı.
- Ali Koç'un yeniden başkanlığa aday olacağı iddiaları, sosyal medya hesaplarının kapatılmasıyla boşa çıktı.
- Ali Koç'un futbol dünyasından uzaklaşarak şirketlerindeki işlerine yoğunlaşacağı öğrenildi.
- Ali Koç'un seçim için daha önce kullandığı hesaplar, şikayetler üzerine geçici olarak kapatılmış ve sonra tekrar açılmıştı.
Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, eylül ayında gerçekleşen seçimde Sadettin Saran ile girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerde 7 yıl görev yapan Ali Koç'un gelecek dönemlerde başkanlığa yeniden aday olacağı iddia edilirken, Ali Koç ve ekibinden sürpriz bir hamle geldi.
TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPANDI
Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ve ekibi, seçim için kullanılan X, Instagram ve Tiktok hesaplarını kapattı. Bu hamle Ali Koç'un yeniden aday olacağı iddialarını da boşa çıkardı. Ali Koç'un futbol dünyasından uzaklaşarak şirketlerindeki işlerine yoğunlaşacağı öğrenildi.
DAHA ÖNCE ŞİKAYETLER ÜZERİNE KAPANMIŞTI
Ali Koç'un seçim için daha önce de kullandığı hesaplar, yapılan şikayetler üzerine geçici olarak kapatılmış, daha sonra tekrardan erişime açılmıştı.