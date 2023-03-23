Gelecek 'Aydınlık' gözüküyor! 17'lik Bora'dan F.Bahçe'deki ilk maçında olağanüstü gol
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Fenerbahçe'nin Zenit ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 62. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki Bora Aydınlık, 30 metreden attığı golle stadı ayağa kaldırdı. Genç futbolcu A Takım'da çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla parmak ısırttı.
Gelirleri deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacak olan hazırlık maçında Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya geldi. Mücadale 2-2 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe, 7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle maçta perdeyi açtı. 21'de Malcolm, 42'de Claudinho'nun golleriyle Zenit 2-1 öne geçti. 62. dakikada oyuna giren Bora Aydınlık, yaklaşık 30 metreden attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Bora'nın golünden sonra kameralara yansıyan Jorge Jesus'un yaşadığı şaşkınlık, genç futbolcunun etkisinin en iyi özeti oldu.
Bora maçın ardından "Söylenecek fazla birşey yok. Güzel goldü. Biraz daha iyi vurabilsem 2.golü de atabilirdim. Taraftarlarımız Arda Güler'in adını tezahürat ediyorlardı ben TV'den izliyordum.Bugün o duyguyu ben de yaşadım. Çok mutluyum" açıklamasında bulundu.