Gelecek 'Aydınlık' gözüküyor! 17'lik Bora'dan F.Bahçe'deki ilk maçında olağanüstü gol

Gelirleri deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacak olan hazırlık maçında Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya geldi. Mücadale 2-2 eşitlikle sona erdi.

OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe, 7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle maçta perdeyi açtı. 21'de Malcolm, 42'de Claudinho'nun golleriyle Zenit 2-1 öne geçti. 62. dakikada oyuna giren Bora Aydınlık, yaklaşık 30 metreden attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

JESUS ETKİLENDİ

Bora'nın golünden sonra kameralara yansıyan Jorge Jesus'un yaşadığı şaşkınlık, genç futbolcunun etkisinin en iyi özeti oldu.

"ARDA GÜLER'İN DUYGUSUNU YAŞADIM"

Bora maçın ardından "Söylenecek fazla birşey yok. Güzel goldü. Biraz daha iyi vurabilsem 2.golü de atabilirdim. Taraftarlarımız Arda Güler'in adını tezahürat ediyorlardı ben TV'den izliyordum.Bugün o duyguyu ben de yaşadım. Çok mutluyum" açıklamasında bulundu.