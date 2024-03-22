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Geleceği hakkında konuştu! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

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Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da birçok isimle sözleşme yenileme çalışmaları sürerken, bazı isimlerin de takımdaki geleceği merak ediliyor. Bu isimlerden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine geleceği ve hedefleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ARKADAŞLIK ÇOK ÜST DÜZEYDE"

Galatasaray'ın başarısında takımdaki arkadaşlığı önemli bir payı olduğuna dikkat çeken Kerem, "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

Gelecek planları hakkında da konuşan milli futbolcu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" dedi.

45 MAÇTA 22 GOLE ETKİ ETTİ

Kerem, bu sezon tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı formayla 45 resmi maçta görev yaptı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistlik katkı veren25 yaşındaki futbolcu, sergilediği futbolla göz doldurdu. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Ah be:

En sevdigim Oyunculardan birtanesi. Bizim yabanci sevdali türk taraftarimiz seni hak etmiyor. Tarihi gecmis Zahayi izlesinler. Bol Sans Kerem Potter

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MUHALİFE BAŞKAN:

Para ederken gitsin bence, 10 maçın 3 ünde iyi oynuyor 7 sinde yok.

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