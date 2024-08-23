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Gedson Fernandes: Beşiktaş'ın turu geçeceğine inanıyorum

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Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile berabere kaldıklarını ancak turu geçeceklerine inandığını söyledi. Fernandes, ikinci maçta takımın her şeyini yapacaklarını belirtti ve taraftarın desteğiyle turu geçeceklerine inandığını ifade etti.

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, "Bu maçın önemini çok iyi biliyoruz. Kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapıp turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. Kazanmak için her şeyi yaptıklarını ifade eden Gedson Fernandes, "Aslında iyi oynadık bugün. Tabii ki istediğimiz sonuç olmadı. Kazanabilirdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Berabere bitti ama ikinci maç için kötü bir skor değil. Önümüzdeki hafta ikinci maçta elimizden geleni yapıp tur için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"İKİ GOL ATMAKTAN ZİYADE TAKIMA FAYDALI OLMAK BENCE DAHA ÖNEMLİ"

Mücadelede iki gol attığı için mutlu olduğunu dile getiren Portekizli orta saha, "Özel bir şey konuşmadık. Çünkü hepimiz rollerimizi, pozisyonlarımızı ve görevlerimizi biliyoruz. O yüzden de ne yapacağımı biliyordum. İki gol attığım için tabii ki mutluyum. Önemli olan gerçekten takım. İki gol atmaktan ziyade takıma faydalı olmak bence daha önemli. Takımın aldığı sonuç, gösterdiği reaksiyon ve oyun önemli. Az önce dediğim gibi turu geçmek için ikinci maçta her şeyi yapacağız" ifadelerinde bulundu.

"BU MAÇIN ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesinde taraftarın desteğiyle birlikte turu geçeceklerine inandığını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Aslında söylenecek pek bir şey yok bununla ilgili. Evimizde nasıl bir atmosfer olacağını biliyoruz. Çünkü taraftarlarımız gerçekten her maçta bize bu önemli atmosferi yaşatıyorlar. Biz de zaten bu maçın önemini çok iyi biliyoruz. Kendi sahamızda taraftarımızın bize desteğiyle elimizden geleni yapıp turu geçeceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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