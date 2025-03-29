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Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım

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Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Beşiktaş forması giyen ancak bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes, derbiye saatler kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük yankı uyandırdı. Paylaşım, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırırken, Galatasaray cephesinde ise farklı tepkilere yol açtı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Lig üçüncülüğünü hedefleyen Siyah-beyazlılar ezeli rakibini yenip iddiasını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise dev maçı kazanıp şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçme amacında.

GEDSON'DAN BOMBA PAYLAŞIM

Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, derbiye saatler kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı forma altında önemli bir performans sergileyen yıldız futbolcunun bu paylaşımı, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırırken, Galatasaray cephesinde ise farklı tepkilere yol açtı.

Süper Lig'de 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 29. haftada 71 puanla lider konumdaki Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligdeki son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, derbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Son 2 maçını kazanan Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği üç puanla geçme hedefinde.

Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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