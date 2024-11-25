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Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi

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Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu ve zirve yarışından iyice uzaklaştı. Maç sonrasında Gedson Fernandes, taraftarının yanına giderek özür diledi.

Beşiktaş sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu ve zirve yarışından iyice uzaklaştı. Maç sonu Gedson Fernandes taraftarının yanına gidip özür diledi.

Beşiktaş 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu ve taraftarını adeta şoka uğrattı... Siyah beyazlılarda Gedson Fernandes mağlubiyetin ardından taraftarın yanına gitti ve özür diledi.

Gedson Fernandes maç sonu açıklamalarında ise, "Kötü anlarda da yanımızdalar, ilk özrü onlardan dilemem gerektiğini düşündüm. Taraftarlarımızın hak ettiklerini onlara veremiyoruz. Bir aileyiz. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de beraberiz. Kötü işleri düzeltmemiz gerekiyor. Birlik olup bu süreci atlatmak zorundayız" dedi.

Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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