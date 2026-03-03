Gedson Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımındaki maaşı bile belli

Sezon başında Beşiktaş'tan Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'ya 20 milyon euro karşılığında transfer olan Gedson Fernandes, kısa bir aranın ardından Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SEZON SONU HEDEFİ GEDSON FERNANDES

Fanatik'in haberine göre; Rusya'da mutsuz olan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geri dönüyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Başkan Serdal Adalı'nın yaz transferindeki en önemli hedeflerinden birinin Portekizli oyuncuyu geri getirmek olduğu belirtildi.

3 MİLYON EURO MAAŞA RAZI

Bu doğrultuda Serdal Adalı'nın Spartak Moskova ve oyuncu kanadıyla görüşmelere başladığı belirtilirken, Süper Lig'e dönmek isteyen Gedson'un da yıllık 3 milyon euro maaşa razı olarak geri dönmeye hazır olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan Gedson Fernandes, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.