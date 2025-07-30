Gedson Fernandes Rusya'da! Havaalanındaki ilk görüntüleri dikkat çekti

Süper Lig devi Beşiktaş, yıldız oyuncusu Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile anlaşırken Portekizli futbolcunun gönderilmesinde son dönemde yaşanan maaş krizi etkili oldu.

MAAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ, TAKIMDAN AYRILDI

Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen ve birçok maçta takımı sırtlayan, yıllık 1.3 milyon euro maaşı olan 26 yaşındaki oyuncu Rafa Silva ve Orkun Kökçü'nün kendisinden yaklaşık iki kat fazla kazanmasına tepkiliydi. Bu nedenle sezon başı kampta ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen Gedson menajerine "Yönetimle görüş" talimatı verdi.

10 MİLYON EUROYA SATIN ALINDI

Yıldız oyuncu menajerine "Yaşım ilerliyor, sözleşmenin bitmesine daha iki yıl var, bu maaşa kalmam" dedi. Menajeri başkan Serdal Adalı'ya oyuncusunun restini iletirken Adalı "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz" diyerek sert bir yanıt verdi. Bunun üzerine yıldız oyuncu malzemelerini alarak tesislerden ayrıldı, daha sonra da uzun süredir kendisini isteyen ve 3.5 milyon Euro öneren Spartak'a 'evet' dedi. Beşiktaş da bu gelişme üzerine 10 milyon Euro ödeyerek, eski kulübü Benfica'dan, Gedson'daki yüzde 50'lik hakkını satın aldı.