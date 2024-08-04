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Gedson Fernandes: 'Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim'

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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Galatasaray'ı 5-0 yenerek kazandıkları Süper Kupa Finali sonrası yaptığı açıklamada, 'Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyuz. Çok önemli bir kupayla başladık' dedi.

- Gedson Fernandes : "Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim"

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes :

"Çok önemli bir kupayla başladık"

"Çok iyi bir hocamız var"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Galatasaray'ı 5-0 yenerek kazandıkları Süper Kupa Finali sonrası yaptığı açıklamada, "Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyuz. Çok önemli bir kupayla başladık" dedi.

2024 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Gedson Fernandes, "Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyuz. Çok önemli bir kupayla başladık. Bir derbide kupa kazanarak başladık lige. Taraftarlarımız güvensin. Biz kupa alan bir takımız. Pazar günü ligde oynayacağımız maça odaklanmalıyız" diye konuştu.

"Çok iyi bir hocamız var"

Giovanni van Bronckhorst'un çok iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir hocamız var. Geçmişte de çok iyi hocalarımız oldu. Önemli olan odaklanmamız ve çalışmamız. İyi çalışmak zorundayız. Sezona odaklanıp bugün gibi birçok zafer kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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