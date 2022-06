Gedson Fernandes: Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum

Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-22 sezonun devre arasında Benfica'dan 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i resmen duyurdu. Geçtiğimiz sezonun yarısında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu için hazırlanan video 19.03'te siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, 3 Şubat 2022 tarihinde transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes ile Vodafone Park'ta bir araya geldi. Kazancı, siyah-beyazlı kulüp ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Gedson Fernandes'e Beşiktaş formasıyla başarılar diledi.Beşiktaş'a yardımcı olmak ve taraftarları mutlu etmek istediğini ifade eden Gedson Fernandes, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum ve sonunda buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım. Her zamanki gibi forma numarası olarak 83'ü tercih edeceğim, onu değiştiremem. Beşiktaş taraftarını göreceğim için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi bu sezon da taraftarlarımız takımımızı desteklemeye devam ederler. Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor