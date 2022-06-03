Gediz'de 18. halı saha futbol turnuvası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz'de 18. halı saha futbol turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gediz'de 18. halı saha futbol turnuvası başladı

Kütahya'nın Gediz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen 18. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Kütahya'nın Gediz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen 18. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük tarafından turnuvanın ilk maçında başlama vuruşu ile ilk müsabakalar başladı.

12 takımın katıldığı ve 20 gün sürecek olan turnuvanın açılış törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Akçadurak yapmış olduğu açıklamada; "Pandemi nedeniyle iki senedir halı saha turnuvasını yapamıyoruz. Bu sene 18.si düzenlenen turnuvada hedefimiz birlik, beraberlik ve dostluğu kaynaştırmak. Bu turnuvada kazananın spor ve dostluk olması temenni ediyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık gençlik Futbol Gediz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title