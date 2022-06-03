Gediz'de 18. halı saha futbol turnuvası başladı - Haberler

Kütahya'nın Gediz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen 18. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük tarafından turnuvanın ilk maçında başlama vuruşu ile ilk müsabakalar başladı.

12 takımın katıldığı ve 20 gün sürecek olan turnuvanın açılış törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Akçadurak yapmış olduğu açıklamada; "Pandemi nedeniyle iki senedir halı saha turnuvasını yapamıyoruz. Bu sene 18.si düzenlenen turnuvada hedefimiz birlik, beraberlik ve dostluğu kaynaştırmak. Bu turnuvada kazananın spor ve dostluk olması temenni ediyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor