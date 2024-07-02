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Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor

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Futbolu bıraktıktan sonra kendini spora veren eski futbolcu Mesut Özil, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil'in kaslı hali büyük beğeni aldı.

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil'in kaslı hali hayranlarını şaşkına çevirmeye devame ediyor.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Özil'in geçmişteki zayıf imajının aksine, son paylaşımlarında görülen daha iri ve kaslı vücut yapısı, takipçiler arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle futbol kariyerinde alışkın olduğumuz zarif ve teknik futbolcu imajından uzaklaşarak kaslı bir yapıya sahip olması, pek çok kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

"NE OLDU SANA MESUT?"

Özil'in son paylaşımlarına gelen yorumlar arasında, "Ne olmuş sana Mesut?", "Böyle görünce tanıyamadık seni!", "Güçlü bir görünüme bürünmüşsün, ne yaptın?" gibi ifadeler öne çıktı.

İşte Mesut'un son hali;

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Mesut Özil Son Hali Futbol Spor Haberler

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