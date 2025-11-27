Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Tottenham Hotspur'u 5-3 mağlup etti. PSG, bu skorla birlikte 12 puana yükseldi. Ev sahibi ekibi karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
- Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur'u UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 5-3 yendi.
- Paris Saint-Germain'in puanı 12'ye yükseldi, Tottenham'ın puanı 8 olarak kaldı.
- Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Hernandez, maçın 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü.
Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Paris Saint-Germain ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG, 5-3'lük skorla kazandı.
8 GOLLÜ MUHTEŞEM DÜELLO
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 45, 53 ve 76. dakikada Vitinha, 59. dakikada Fabian Ruiz, 65. dakikada William Pacho kaydetti. Konuk ekip Tottenham'ın golleri ise 35. dakikada Richarlison, 50 ve 73. dakikada Kolo Muani ile geldi.
PSG 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında PSG forması giyen Lucas Hernandez, yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 12'ye yükselterek ilk 8 hedefinde büyük bir adım attı. Tottenham ise 8 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında PSG, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Tottenham sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.