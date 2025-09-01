Geçen yıl Fener'i Avrupa'dan eleyen yıldız Beşiktaş'a imzayı atıyor

Güncelleme:
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Çek futbolcu Vaclav Cerny'yi kadrosuna katıyor. Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık geçiren ve özellikle Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile anlaşmaya vardı. Cerny'nin bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Wolfsburg'a 6-7 milyon euro bonservis bedelini 2029'a kadar taksitler halinde ödeyeceği öğrenildi. Rangers formasıyla 52 maçta 18 gol, 9 asist üreten Cerny'nin performansı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Geçtiğimiz sezonu İskoçya temsilcisi Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, özellikle Fenerbahçe ile oynanan Avrupa maçlarında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Vaclav Cerny, Beşiktaş'a geliyor.

Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Cerny, transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcunun bu gece (pazartesi) İstanbul'da olması bekleniyor.

