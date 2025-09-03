Gebzespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kartal Bulvarspor'u 6-2 Geçti

Gebzespor, Kartal Bulvarspor'u 6-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada Gebzespor, sahasında konuk ettiği Kartal Bulvarspor'u 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur atladı. Baştan sona tempolu geçen mücadelede ev sahibi ekip özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla galibiyeti perçinledi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 13. dakikada Muhammet Ali Semiz'in golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Gebzespor, 27. dakikada Denizalp Özdemir ile eşitliği yakaladı. 42. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Denizalp, skoru 2-1'e getirerek takımını soyunma odasına üstün gönderdi.

İkinci yarıya da baskılı başlayan ev sahibi ekip, 56. dakikada Alpay Koçaklı'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 64. dakikada yine Alpay sahneye çıkarak skoru 4-1 yaptı. Kartal Bulvarspor, 65. dakikada Taha Osman Özmert ile farkı indirse de 76. dakikada Anıl Emre Yılmaz fileleri havalandırarak Gebzespor'u yeniden rahatlatan golü attı. Uzatma dakikalarında Emir İslam Halil'in kaydettiği golle skor 6-2'ye geldi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Alınan bu sonuçla Gebzespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken Kartal Bulvarspor turnuvaya veda etti. - KOCAELİ