Gebzespor'un Yeni Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor'da, Cihan Erdil'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Muzaffer Bilazer getirildi. Kulüp başkanı Yusuf Öztürk, "Hocamızın tecrübesine güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik yarışını sürdüren Gebzespor'da geçtiğimiz cuma günü beklenmedik gelişme yaşanırken, teknik direktör Cihan Erdil ile yollar ayrılmıştı. Pazar günü Gebze'de Menemen FK ile oynanan karşılaşmaya altyapı sorumlusuyla çıkan Gebzespor'da teknik adam belirsizliği sona erdi. Gebzespor, geçen sezon 1461 Trabzon FK'yı çalıştıran deneyimli teknik direktör Muzaffer Bilazer ile el sıkıştı. Tesislere gelen Bilazer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Gebzespor Kulübü Başkanı Yusuf Öztürk, "Hedeflerimiz doğrultusunda hocamızın tecrübesine güveniyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Muzaffer Bilazer kimdir?

48 yaşındaki Muzaffer Bilazer teknik adamlık kariyerinde Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenörlük, Boluspor ve Erzurumspor'da teknik direktörlük, Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük, Akhisar ve Kayserispor'da teknik ekiplerde görev aldı. - KOCAELİ