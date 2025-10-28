Haberler

Gebzespor'un Yeni Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer Oldu

Gebzespor'un Yeni Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor, Cihan Erdil'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Muzaffer Bilazer'i getirdi. Kulüp başkanı Yusuf Öztürk, Bilazer'in tecrübesine güvendiklerini belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor'da, Cihan Erdil'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Muzaffer Bilazer getirildi. Kulüp başkanı Yusuf Öztürk, "Hocamızın tecrübesine güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik yarışını sürdüren Gebzespor'da geçtiğimiz cuma günü beklenmedik gelişme yaşanırken, teknik direktör Cihan Erdil ile yollar ayrılmıştı. Pazar günü Gebze'de Menemen FK ile oynanan karşılaşmaya altyapı sorumlusuyla çıkan Gebzespor'da teknik adam belirsizliği sona erdi. Gebzespor, geçen sezon 1461 Trabzon FK'yı çalıştıran deneyimli teknik direktör Muzaffer Bilazer ile el sıkıştı. Tesislere gelen Bilazer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Gebzespor Kulübü Başkanı Yusuf Öztürk, "Hedeflerimiz doğrultusunda hocamızın tecrübesine güveniyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Muzaffer Bilazer kimdir?

48 yaşındaki Muzaffer Bilazer teknik adamlık kariyerinde Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenörlük, Boluspor ve Erzurumspor'da teknik direktörlük, Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük, Akhisar ve Kayserispor'da teknik ekiplerde görev aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.