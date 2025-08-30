Gebze Spor, Aliağaspor FK'yı 1-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Gebze Spor, Aliağaspor FK'ya 1-0 galip gelerek önemli bir üç puan aldı. Maçın tek golü Batuhan Altıntaş'tan geldi.

Stat: Gebze Alaettin Kurt

Hakemler: Mertcan Erölmez,Muhammed Yıldız, Ömer Akma

Güzide Gebze Spor: Furkan Taş, Erkul Küçük, Haşim Sarman, Berkant Alpşanlı, Adem Doğan, Mertcan Aktaş (Anıl Emre Yılmaz dk. 85), Hüseyin Seyhan, Denizalp Özdemir (Halil Çiçek dk. 61), Tolunay Yurtseven(Alpay Kocaklı dk. 86), Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş (Mustafa Pektemek dk. 74)

Teknik Direktör: Cihan Erdil

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Hasan Kılıç( Oğuzhan Yıldırım Çıkan dk. 83), Mertcan Açıkgöz (Oktay Kancı dk. 62), Harun Kavaklıdere ( Mehmet Uysal Çıkan dk.83), Musa Şahindere (Malik Karaahmet dk. 62), Hakan Demir( Ahmet İlhan Özek dk. 62), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Erhan Kartal, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Polat Cetin

Gol: Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 59 (Gebze Spor)

Sarı kartlar: Mutlu Güler, Furkan Taş (Gebze Spor), Musa Şahindere (Aliağaspor FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
