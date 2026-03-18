Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ligin sonuna yaklaştı. Bu sonuçla Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ligin bitimine veda etti.

Salon: Ünye

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Butko, Oğuzhan Tarakçı, Yusuf Bakır,)

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Tervaportti, Bahov, Furkan Aydın, Gutierrez, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Berk Dilmenler, Franca, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 22-25

Süre: 115 dakika

Kaynak: AA / Hayati Akçay
