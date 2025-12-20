Gebze Belediyespor'dan net galibiyet

EFELER Ligi'nin 12'nci haftasında Gebze Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Yasin Okumuş ve Adem Türkmen yönetti. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, setleri 25-14, 25-22 ve 25-18'lik skorlarla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gebze Belediyespor'da Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov ve Suarez ilk altıda görev alırken; Metin Durmuş, Semih Çelik, Taner Kabakçı ve Kaan Atmaca oyuna sonradan dahil oldu. Konuk ekip Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ise Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Cardoso, Oğuzhan Karasu ve Esmaeilnezhad ile mücadele etti. Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Butko ve Metin Toy da süre alan isimler arasında yer aldı.

Toplam 84 dakika süren karşılaşmada Gebze Belediyespor, özellikle servis ve hücumdaki üstün performansıyla dikkat çekti.

Bu sonuçla Gebze Belediyespor, ligdeki çıkışını sürdürürken, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor haftayı puansız kapattı.