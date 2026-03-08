Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u setlerde 3-0'lık sonuçla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Aslan Ekşi, Godbold, Muhammet Ertuğrul, Takavar)

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Suarez, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)

Setler: 22-25, 23-25, 20-25

Süre: 86 dakika (28, 28, 30)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Bir ile daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı

İspanya'da tarih yeniden yazıldı
Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz

Maç sonunda olay tepki: Hesap vereceksiniz