Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u setlerde 3-0'lık sonuçla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Aslan Ekşi, Godbold, Muhammet Ertuğrul, Takavar)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Suarez, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)
Setler: 22-25, 23-25, 20-25
Süre: 86 dakika (28, 28, 30)
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman