Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma, heyecan dolu setlere sahne oldu.

Salon: Gebze

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Furkan Aydın, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre, Mestre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal, Kadir Bircan, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 25-20, 21-25, 20-25, 25-23, 15-8

Süre: 134 dakika (28, 28, 30, 32, 16)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Spor
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay