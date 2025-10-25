Gebze Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin açılış haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Mert Cuci, Uriarte, Hakan Sıkar, Dirlic, Corre, Burhan Zorluer (Vidal, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Emir Kaan Öztürk, Yunus Emre Erşahin)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Semih Çelik, Tervaportti, Bahov, Yasin Aydın, Suarez, Kemal Kayhan (Metin Durmuş, Kaan Atmaca)
Setler: 18-25, 21-25, 21-25
Süre: 86 dakika
Kaynak: AA / Semih Şahin - Spor