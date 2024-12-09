Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

 Esad da artık mülteci oldu

Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor
'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

Gaziosmanpaşaspor, Amatör Küme'de Liderliğini Sürdürüyor

Gaziosmanpaşaspor, Amatör Küme'de Liderliğini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şemsettin Atasun 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor, 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik ile ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladı.

Kayseri Şemsettin Atasun 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Kayseri Şemsettin Atasun Birinci Amatör Küme A Grubu'nda ligin ilk yarısı tamamlandı. A Grubunun tek namağlup takımı Gaziosmanpaşaspor, liderlik koltuğunu elinde bulunduruyor. Gaziosmanpaşaspor ligin 9. haftasında Kocasinan Ülküspor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Mavi-lacivertliler oynadığı 9 maç sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak 23 puan topladı. En yakın takipçisine 5 puan fark atan Gaziosmanpaşaspor aynı zamanda attığı 24 gol ile grubun en fazla gol atan ikinci takımı oldu.

A Grubu'nda mağlubiyeti bulunmayan takım konumunda olan Gazisosmanpaşaspor ligin ikinci yarısında da kaldığı yerden devam etmek istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! 2025 OCAK ÖĞRETMEN ZAMLARI! 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Kabine Toplantısı Gündemi 9 Aralık: Suriye'nin son durumu ve mültecilere ne olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.