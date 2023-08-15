Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Zirveye Ulaştı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda 3 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda fırtına gibi esti. Turnuvadan 3 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya ile dönen kulüp, genel klasmanda zirvenin sahibi oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na; Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Cezayir, Gürcistan, İran, Mısır, Pakistan, Yunanistan, Tanzanya, Fas, Irak, Katar, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere toplamda 138 kulüp ve bin 950 sporcu katıldı. Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 13 grupta kata ve 10 grupta, 5 ayrı kilogram kategorisinde kumite müsabakaları yapıldı. Turnuva boyunca kıyasıya yarışan sporcuların, kürsüye çıkma mücadelesi heyecana sahne oldu.

Toplam 18 madalya ile genel klasman lideri

Katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Gemlik'te de zirvede yer aldı. Turnuva boyunca başarılı performanslara imza atan sporcular, 3 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Toplamda 18 madalyaya ulaşan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, genel klasmanda en çok madalya alan kulüp olmayı başardı. - İSTANBUL