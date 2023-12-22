Gaziosmanpaşa Belediyesi Kurumlar Arası Spor Şöleni Finalinde Takımlar Hakem Formasıyla Sahaya Çıktı

Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği "Kurumlar Arası Spor Şöleni" final maçında iki takım futbolcuları sahaya hakem forması giyerek çıktı.

TFF Üst Klasman Hakemi Mustafa Kürşad Filiz yönetiminde gerçekleştirilen final müsabakasında, Gaziosmanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü takımı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü takımı karşı karşıya geldi.

Müsabakada takımlar seremoniye hakem formasıyla çıktı. "Geçmiş Olsun Halil Umut Meler" ve "Sporda Şiddete Hayır" yazılı pankartlarla sahaya çıkarak saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e destek mesajı gönderen oyunculara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da destek verdi.

Usta, müsabaka öncesi hakem Mustafa Kürşad Filiz'e çiçek takdim etti.

Usta: " Bu olaylara sebep olanları kınıyoruz"

Müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız kurumlar arası futbol turnuvasının bugün final maçına şahitlik edeceğiz. 500 sporcunun katıldığı turnuvamızda 21 takım mücadele etti. Türk futbolunda son zamanlarda yaşadığımız olayları tabii ki doğru bulmuyoruz. Bu olaylara sebep olanları kınıyoruz. Özellikle hakemlerin maruz kaldığı durumların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Farkındalık oluşturmak adına bugün iki takımımız da hakem formasıyla sahaya çıkacak." diye konuştu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, karşılaşmayı 5-3 kazanarak kupanın galibi oldu.