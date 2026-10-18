Gaziemirspor 1221 Alanyaspor'a 1-2 yenilirken Mustafa Çalışkan kırmızı kart gördü

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 yenen Gaziemirspor evinde 1221 Alanyaspor'a aynı skorla mağlup oldu: 1-2. Alanya ekibi maçın 17'nci dakikasında Ediz'le öne geçti: 0-1. Gaziemirspor dakikalar 29'u gösterdiğinde Mustafa Çalışkan ile tabelayı eşitledi: 1-1. Maçın 57'nci dakikasında Gaziemir'in golünü kaydeden Mustafa Çalışkan direkt kırmızı kart gördü. Maçta 61'inci dakikada 1221 Alanya FK Yaşar ile üstünlük sayısını aldı: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Alanya ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı