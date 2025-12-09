Haberler

Gaziemir Spor İzmirspor'u Geçti, Liderliğini Sürdürdü

Gaziemir Spor İzmirspor'u Geçti, Liderliğini Sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Gaziemir Spor, derbide İzmirspor'u yenerek 25 puana ulaşarak namağlup liderliğini korudu. Teknik direktör Ulaş Şırlancı, şimdi Ödemişspor maçına odaklandıklarını belirtti.

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Gaziemir Spor, hafta sonu derbide İzmirspor'u geçerek namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sezon yükseldiği Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta iyi bir başlangıç yapan Gaziemir Spor, geçtiğimiz hafta sonu derbide İzmirspor'u deplasmanında tek golle geçmeyi başardı. 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlikle 25 puana ulaşıp namağlup liderliğini sürdüren İzmir temsilcisinde teknik direktör Ulaş Şırlancı, "Zorlu bir deplasmandan 3 puan çıkararak namağlup liderliğimizi sürdürüyoruz. Çok önemli bir üç puanı hanemize yazdırdık. Ancak bu maç geride kaldı. Şimdi yarın oynayacağımız Ödemişspor maçına kilitlendik. Rehavete kapılmadan maç maç giderek koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu ligde kolay maç yok ama oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi. Gaziemir Spor yarın evinde Ödemişsspor'u konuk edecek. Gaziemir İlçe Stadı'nda oynanacak olan maç saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
title