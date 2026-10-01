Gaziemir Spor, Gemlik Sümerbey maçını Altınordu'nun Torbalı'daki sahasında oynayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden ligin yeni ekibi Gaziemir Spor, cumartesi günü evinde oynayacağı Gemlik Sümerbey maçı öncesi stadyum krizi yaşadı. Gaziemir'de TFF kriterlerine uygun stadyum bulunmaması nedeniyle rakiplerini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayan İzmir ekibi, saha zemininin bakıma alınması nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdi. Kulüpten, "Stadyum bulamıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ne yazık ki çok ciddi bir stadyum sorunuyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki 3 iç saha karşılaşmamız için yeni bir stadyuma ihtiyaç doğmuştur. Şu ana kadar uygun bir stadyum tahsisi sağlanamamıştır" denildi.

Yeşil-beyazlıların yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün geldiğimiz noktada mesele yalnızca bir saha meselesi olmaktan çıkmıştır. Gaziemir'i profesyonel liglerde temsil eden takımımız, kendi ilçesinde maç oynayamadığı gibi, hafta sonu oynayacağı karşılaşmaya çıkabileceği bir stadyum dahi bulamamaktadır. Bu sorunun çözümü kulübümüzün imkanlarını ve yetkisini aşmaktadır. Stadyum tahsisi gerçekleşmediği takdirde takımımızın sahaya çıkamaması ve karşılaşmanın hükmen mağlubiyetle sonuçlanması riskiyle karşı karşıyayız. Üzerimize düşen bütün girişimleri yaptığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Takdir Gaziemir kamuoyunun, sorumluluk ise çözüm üretme yetkisine sahip makamlarındır."

ALTINORDU'DAN OLUMLU YANIT

Gaziemir Spor yönetimi; stadyum arayışında İzmir Atatürk Stadı, Manisa 19 Mayıs Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı, Turgutlu Yeni Şehir Stadı, Aliağa Atatürk Stadı, Menemen İlçe Stadı, Yeni Buca Stadı için yaptığı başvurulardan sonuç alamadı. Manisa FK, Menemen FK ve Bucaspor 1928'in stadyumlarında maç oynanmasına izin vermediği, diğer statların bakıma alındığı bildirildi. Gaziemir'in çağrısına 2'nci Lig'e katılmayan Altınordu'nun olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Gaziemir temsilcisi bu hafta Gemlik Sümerbey'i Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk edecek. Yeşil-beyazlıların kupada 7 Ekim Çarşamba günü Fethiyespor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı