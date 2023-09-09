Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te yasadışı bahis olaylarına yönelik operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis olaylarına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle mücadeleye yönelik 2 adrese yapılan operasyonda 4 adet hard disk, 4 adet cep telefonu, 2 adet kupon yazıcı ve 38 adet kupon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. - GAZİANTEP