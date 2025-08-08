Gaziantep'te korkutan sakatlık! Çapraz bağları yırtıldı şüphesi

Süper Lig'in yeni sezonunun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

GAZİANTEP'TE KORKUTAN SAKATLIK

Gaziantep FK forması giyen Fransız sağ bek oyuncusu Salem M'Bakata, 35. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ev sahibi ekipte 27 yaşındaki futbolcunun yerine Enver Kulasin oyuna dahil oldu.

ÇAPRAZ BAĞ YIRTILDI ŞÜPHESİ

Öte yandan alınan bilgilere göre M'Bakata'dan Gaziantep FK'ye kötü haber geldi. BeIN SPORTS'un haberine göre; deneyimli oyuncunun ön çapraz bağlarında yırtık şüphesi bulunuyor.