Gaziantep'te Dünya Bisiklet Günü kutlamaları
Gaziantep'te 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen 'Birlikte Pedal Çeviriyoruz' etkinliğinde yaklaşık 500 kişi bir araya geldi. Etkinlikte Hitit Kapısı'ndan başlayan bisiklet turuna Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.
Gaziantep'te 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlikte her yaştan yaklaşık 500 kişi, Hitit Kapısı ve Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.
Hitit Kapısı'ndaki startı Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.
Bisikletseverlere vatandaşlar da el sallayarak destek verdi.