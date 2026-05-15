Haberler

Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyor

Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 faaliyet programındaki Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te devam ediyor. Yarışlarda genç bisikletçiler kıyasıya mücadele ederken, protokol üyeleri sporun ve bisikletin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Toto Gaziantep Bisiklet İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen yarış, Galle Park'ta sürüyor.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bu tür spor faaliyetlerinin kent için önemli olduğunu söyledi.

Gençleri spor faaliyetlerine yönlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran belirten Bozgeyik, "Bu şehri spor şehri yapacağız ve 700 bin gencimizi sporun her branşıyla tanıştıracağız. Bu şehirden şampiyonlar çıkaracağız. Önce Gaziantep'ten sonra Türkiye'den çıkacak ve ay-yıldızı bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı Avrupa'da ve dünyada olimpiyat şampiyonu. Bu şehir şampiyonlarında dinletilecek gençleri yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporu yaşamın bir parçası yapmak için kurumlar arası işbirlikleri yaptıklarını söyledi.

Genç ve spor dostu bir şehir olduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bir kere sporun kaybedeni yok. Sporda herkes birinci, özellikle bu bisikletse. Şu anda dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin, gelişmiş ülkeler artık bisikleti bir spor aracı değil, bir ulaşım aracı olarak kullanıyor. Hava kirlenmiyor. Geçen hafta biz bir süper hücre yaşadık, hortumlar gördük, çünkü doğayı streslendiriyoruz. Havayı, toprağı ve suyu kirletiyoruz. Havanın kirlenmemesi için sporu hayatın bir parçası yaparken bisikleti de ulaşım aracı yapacak şekilde kazan kazan dediğimiz bir modele geçmemiz gerekiyor."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat da organizasyonda emeği geçen kamu, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, bu tarz yarışmaların spor kültürünün gelişmesine ve şehrin tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yarışmalarda, 17 Yaş Erkekler Bireysel Klasmanı'da birinci Mert Eryılmaz, ikinci Mehmet Bekir Çetindaş, üçüncü Muhammed Raşit Alaşahin, 17 Yaş Erkekler Takım Klasmanı'nda birinci Trkou Şeker Kulübü, ikinci Gebiz Spor Kulübü, üçüncü Selçuklu Belediyespor Kulübü, 19 Yaş Erkekler Bireysel Klasmanı'nda birinci Muhammed Emir Emişçi, ikinci Muhammed Umut Demircan, üçüncü Ege Erülkü, 19 Yaş Erkekler Takım Klasmanı'nda birinci Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve ikinci Antalya Gençlik Spor Kulübü oldu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda

Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı