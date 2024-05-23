Gaziantep'te Ahmet Eyüp Türkaslan Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Gaziantep'te 6 Şubat depreminde Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türaslan (28) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden Türkaslan anısına memleketi Gaziantep'te futbol turnuvası düzenlendi. Tarihi Gaziantep Lisesi'nde düzenlenen turnuvaya 30 sınıf takımı katıldı. Turnuva oynanan final maçı ile sona erdi. Final maçını Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Yasip Tepe, merhum Ahmet Eyüp Türkaslan'ın annesi Emine Türkaslan ve ağabeyi Muhammet Salih Türkaslan, Gaziantepspor'dan antrenörü Kadir Aslan, Abdülhamit Türkaslan ile çok sayıda öğrenci ve veli izledi.

Ahmet Eyüp Türkaslan Sınıflararası Futbol Turnuvası'nda birinci olan takımın ödülünü Gaziantep Valisi Kemal Çeber verirken, ikinci olan takımın madalya ve ödüllerini ise Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe takdim etti.

Gaziantep Lisesi Müdürü Mehmet Kürşat Hamurlu ve tüm öğretmenler, Gaziantep Lisesi mezunu olan Ahmet Eyüp Türkaslan'a büyük bir vefa gösterdi. Törende konuşan Vali Çeber, "En önemli değerlerimizden biri de şüphesiz vefa. Gaziantep Lisesi'ni tebrik ediyorum. Ahmet Eyüp kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Turnuva sonrasında Ahmet Eyüp Türkaslan'ın annesi ve ağabeyine plaket takdim edildi. - GAZİANTEP