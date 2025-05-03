Gaziantep'te 3x3 Basketbol Turnuvaları Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları heyecanı Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Türkiye Sigorta'nın inşa ettiği sahada düzenlenen turnuvaya, çeşitli illerden 20 takım ve 80 sporcu katıldı.

Erkekler kategorisinde, 16 yaş ve üzeri tüm sporcuların katılımına açık turnuvalar, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş etaplarıyla devam edecek.

Turnuva kapsamında basketbol müsabakalarının yanı sıra 3 sayı yarışması ve yetenek parkuru etkinlikleri de yapılacak.

TBF'nin 17 Mayıs 2025'te İstanbul'a davet edeceği etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.