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Gaziantep spor haberi... Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

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Gaziantep spor haberi... Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gelen Gaziantep haberine göre ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk, Metin Türen, Damyean Dotson, Leyton Hammonds, Leon Apaydın ile bazı genç oyuncular Medical Point Hastanesi'nde kontrolden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

Basketbolcuların sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Gaziantep ING Bank Spor Haberler

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