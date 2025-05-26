Gaziantep Polisgücü Kadınlar Süper Ligi Finale Yükseldi

Gaziantep Polisgücü Kadınlar Süper Ligi Finale Yükseldi
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Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalinde Gaziantep Polisgücü, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Alanya Yıldızları-Haydarpaşa maçında kazananla karşılaşacak.

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalde Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü 2-1 yenen Gaziantep Polisgücü, finale yükseldi.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Gaziantep Polisgücü, ikinci yarıda gelen gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Gaziantep temsilcisinin gollerini Ece Şahiner ve Anna Ryabova atarken, Kırıkkale ekibinin golünü ise Tuğçe Şahiner kaydetti.

Gaziantep ekibi, Alanya Yıldızları- Haydarpaşa maçının kazanıyla 29 Mayıs Perşembe günü finalde karşılaşacak.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise Alanya Yıldızları-Haydarpaşa maçının kaybedeniyle 28 Mayıs Çarşamba günü üçüncülük için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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