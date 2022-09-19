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Gaziantep Futbol takımının bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı

Spor Haberleri

Dün akşam Trabzon-İstanbul seferini yapan ve Gaziantep Futbol Kulübü kafilesinin de yer aldığı uçakta kavga çıktı. Uçağın kalkış saati öncesi apronda beklediği sırada yaşananlar nedeniyle pilot tarafından polis çağrılırken, uçakta bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili oyuncu Yusuf Yazıcı da olayı yatıştırmaya çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzon'da yapılan müsabakada karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-2'lik üstünlükle ayrılan ev sahibi bordo-mavili ekip taraftarları ile milli ara nedeniyle izne çıkan Gaziantep Futbol Kulübü kafilesi aynı uçakta karşılaştı.

KAVGAYA POLİS MÜDAHELESİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti. Bazı taraftarlar, Gazianetp FK oyuncuları ve Teknik Direktör Erol Bulut'a; 'yatsana Erol Bulut, yatsana' denilerek sözlü sataşmada bulunuldu. Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot kabininden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek isteyince tartışma daha da alevlendi. Yaşanan olaylar sonucunda uçağa polis ekipleri çağırıldı. O sırada uçakta bulunan Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı , yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harcadı. Tartışmanın dinmesiyle birlikte uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Spor

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